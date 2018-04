DZ za nove člane Sodnega sveta izvolil Trstenjakovo, Zakonjška in Rozmana

Ljubljana, 19. aprila - Poslanke in poslanci so ob koncu štiridnevne izredne seje izvolili tri člane Sodnega sveta, ki jih na predlog predsednika republike voli DZ. Novi člani so postali Verica Trstenjak, Emil Zakonjšek in Andrej Rozman. Slednji je bil izvoljen v drugem krogu glasovanja.