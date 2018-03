Pahor posredoval Brglezu kandidatno listo za tri člane Sodnega sveta

Ljubljana, 30. marca - Predsednik republike Borut Pahor je predsedniku DZ Milanu Brglezu danes posredoval kandidatno listo, na kateri so za tri člane Sodnega sveta predlagani Damjan Možina, Andrej Rozman, Rok Svetlič, Andraž Teršek, Verica Trstenjak in Emil Zakonjšek, so sporočili iz Pahorjevega urada.