Javnosti so se predstavili še trije kandidati za člane Sodnega sveta

Ljubljana, 12. aprila - V predsedniški palači so se danes javnosti predstavili še trije kandidati za člane Sodnega sveta - Damjan Možina, Verica Trstenjak in Andrej Rozman. Možina in Rozman sta v predstavitvi izpostavila predvsem pomembnost odločanja Sodnega sveta, ko gre za kadrovske zadeve v sodstvu, Trstenjakova pa potrebo po širši metodi razlaganja zakonov.