Kandidati za tri člane Sodnega sveta na javni predstavitvi

Ljubljana, 11. aprila - Šest kandidatov za tri člane Sodnega sveta se bo v predsedniški palači od danes do petka predstavilo javnosti pred glasovanjem v DZ, ki bo 19. aprila. Predsednik republike Borut Pahor je 30. marca v DZ posredoval kandidatno listo, na kateri so predlagani Damjan Možina, Andrej Rozman, Rok Svetlič, Andraž Teršek, Verica Trstenjak in Emil Zakonjšek.