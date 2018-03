Ponoči neznanca vlomila v viški bencinski servis

Ljubljana, 31. marca - Ljubljanski policisti so bili danes okoli 3. ure obveščeni o vlomu v bencinski servis na območju Viča. Neznana storilca sta se pripeljala s sivim vozilom Renault clio, vlomila skozi drsna vhodna vrata ter odnesla več loterijskih listkov in denar, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.