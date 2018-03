V soboto ponoči iz ljubljanskega BTC odnesli več telefonov in računalnikov

Ljubljana, 5. marca - Ljubljanske policiste so v noči na nedeljo obvestili o vlomu v poslovni prostor na območju BTC. Po do sedaj zbranih podatkih so neznanci vlomili skozi drsna vrata prodajnega centra in odnesli več mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov višjega cenovnega razreda, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Škode je za več tisoč evrov.