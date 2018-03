Policija izsledila vlomilca v trgovine v Postojni in Pivki

Postojna/Pivka, 16. marca - Postojnski policisti so med 6. in 11. marcem obravnavali šest vlomov v trgovine v Pivki in Postojni, v katerih je storilec ukradel večjo količino cigaret in manjšo količino prehrambenih izdelkov. S preiskavami kaznivih dejanj so 38-letnega osumljenca izsledili. Ta je dejanja priznal, tako je bil zanj odrejen pripor, so sporočili s PU Koper.