Policisti iščejo zmikavta iz Kranjske Gore

Kranjska Gora, 15. marca - Na območju Kranjske Gore je neznanec 3. marca kradel iz sob nastanitvenih objektov. Policisti iščejo moškega, starega okoli 50 let in visokega približno 175 centimetrov. Neznanec je bil oblečen v temno jakno in svetlejše hlače, na glavi pa je imel kapo. Storilec govori slovensko, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.