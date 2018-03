Na javni tribuni opozorili na več vrst prekarizacije in delavske pravice

Ljubljana, 26. marca - Na javni tribuni Za dostojno delo v organizaciji Gibanja za dostojno delo in socialno družbo so udeleženci opozorili na prekarno delo in druge oblike, ki se opravljajo brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi in ne zagotavljajo varnosti. Vsakokratna dejanja politike kažejo na to, da gre država načrtno v smeri prekarizacije, so prepričani v ZSSS.