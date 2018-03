V okviru projekta Botrstvo do zdaj razdelili 11,7 milijona evrov in pomagali 9000 otrokom

Ljubljana, 12. marca - V okviru projekta Botrstvo, ki je pri Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje zaživel pred osmimi leti, so do zdaj s pomočjo 7300 donatorjev zbrali in razdelili 11,7 milijona evrov in pomagali 9000 otrokom. Ugotavljajo, da bo projekt najverjetneje potreben še veliko let, saj kljub gospodarski rasti del prebivalstva še vedno živi v revščini.