Civilna fronta Vstala Primorska - vstani Slovenija vladi in SDH očita škodljivo ravnanje

Koper, 26. decembra - Civilna fronta Vstala Primorska - vstani Slovenija je pred četrtkovo izredno skupščino Luke Koper, na kateri bodo odločali o nezaupnici uprave pod vodstvom Dragomirja Matića, obsodila namere vlade in SDH. "So škodljive za poslovanje družbe, celotno slovensko logistiko in za strateške gospodarske interese Slovenije," so opozorili.