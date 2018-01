Levica začenja kampanjo Blaginja za vse

Ljubljana, 30. januarja - Koristi od gospodarske rasti morajo imeti vsi, so prepričani v stranki Levica, v kateri so zato začeli s kampanjo Blaginja za vse, ne le za peščico. Med kampanjo nameravajo predstaviti različne ukrepe za izboljšanje položaja delavcev in prekarcev. Med drugim predlagajo odpravo prikritih delovnih razmerij in izboljšanje statusa agencijskih delavcev.