Policijska sindikata začasno prekinila stavkovne aktivnosti

Ljubljana, 26. marca - Policijski stavkovni odbor je odločil, da začasno oz. do preklica prenehajo izvajati vse stavkovne aktivnosti. Kot so zapisali v Sindikatu policistov Slovenije in Policijskem sindikatu Slovenije, vlada nima več pooblastil za sklepanje zavezujočih dogovorov s sindikati, zaradi česar je nadaljevanje stavkovnih aktivnosti nesmiselno.