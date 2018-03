Cerar vztraja, da pogajanj s sindikati nima smisla nadaljevati

Ljubljana/Bruselj, 23. marca - Vlada opravlja tekoče posle in v okviru teh seveda ne more sprejemati odločitev o izplačilu deset-, sto- ali večmilijonskih zneskov, je o možnosti pogajanj s sindikati javnega sektorja dejal premier Miro Cerar. Verjame, da pogajanj nima smisla nadaljevati, če pa bo treba kakšen pogovor tu in tam opraviti, "bomo pa verjetno za to odprti", je dodal.