Upravno sodišče o sodbi ESČP: Sodišče ima zakonsko podlago za odločanje brez glavne obravnave

Ljubljana, 15. marca - Na torkovo sodbo ESČP so se danes odzvali na Upravnem sodišču RS. Kot so zapisali, ima sodišče zakonsko podlago, da o tožbi odloči brez glavne obravnave in brez zaslišanja strank oziroma predlaganih prič. Zato ni mogoč zaključek, da je sodišče v vseh primerih, ko ni razpisalo glavne obravnave, kršilo pravico do poštenega sojenja, so poudarili.