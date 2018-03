Mirovni inštitut: Sodba ESČP potrdila naše argumente

Ljubljana, 13. marca - Na Mirovnem inštitutu so s sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu, ki je v primeru njihove tožbe proti Sloveniji ugotovilo kršitev pravice do poštenega sojenja, zadovoljni. Potrdila je namreč njihove argumente, zaradi katerih so se odločili za postopek pred evropskim sodiščem, so zapisali.