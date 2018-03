Sodišče v Strasbourgu v primeru pritožbe Mirovnega inštituta razsodilo proti Sloveniji

Strasbourg, 13. marca - Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je v primeru tožbe Mirovnega inštituta proti Sloveniji ugotovilo kršitev pravice do poštenega sojenja. Upravno sodišče namreč inštitutu, ki se je pritožil zaradi zavrnitve na razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ni omogočilo ustne obravnave, so danes sporočili v Strasbourgu.