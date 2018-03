Ministrstvo načeloma pozdravlja sodbo ESČP v primeru pritožbe Mirovnega inštituta

Ljubljana, 13. marca - Na pravosodnem ministrstvu so navedli, da morajo za celovito vsebinsko oceno sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v primeru tožbe Mirovnega inštituta proti Sloveniji ugotovilo kršitev pravice do poštenega sojenja, sodbo podrobneje preučiti. Načeloma pa jo pozdravljajo in menijo, da bo imela še druge posledice organizacijske narave.