V sindikatih zdravstvene nege in socialnega varstva negotovi o usodi pogajanj o stavkovnih zahtevah

Ljubljana, 15. marca - Predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonko Vukadinovič pravi, da so se v ponedeljek z vladno pogajalsko skupino tako rekoč že uskladili in pri tem bodo kljub odstopu predsednika vlade Mira Cerarja vztrajali. Predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Jelka Mlakar pa se boji, da bo zdaj "vse padlo v vodo".