Ministrstvo pozvalo vrtce in šole, da v času stavke poskrbijo za otroke

Ljubljana, 13. marca - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je vodstva vrtcev in šol pred sredino stavko pozvalo, da poskrbijo za varstvo in oskrbo otrok, ki bodo v vrtec oziroma šolo prišli kljub stavki. Prav tako morajo vzgojno-izobraževalni zavodi pripraviti načrt nadomestitve izpadlega vzgojno-izobraževalnega procesa, so pojasnili na ministrstvu.