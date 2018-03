Slovenske banke večinoma zaostajajo pri digitalizaciji

Ljubljana, 17. marca - Želje in potrebe uporabnikov so že močno zajadrale v digitalno obliko, vendar pa sta ponudba in delovanje spletnih ter mobilnih storitev večine slovenskih bank še vedno preokorni in premalo sledita navadam uporabnikov. Kot ugotavljajo v podjetju E-laborat, le nekaj najboljših sledi trendom ter postavlja nove in izboljšane različice svojih platform.