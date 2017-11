Digitalizacija v bankah ključna za stroškovno učinkovitost

Brdo pri Kranju, 7. novembra - Digitalizacija v bankah je ključna za stroškovno učinkovitost, so na tradicionalnem srečanju Dnevi slovenskih bančnikov poudarili prvi možje nekaterih bank. Za to pa so potrebne naložbe, ki terjajo posluh lastnikov. Ob tem si denimo NLB in Gorenjska banka želita stabilne lastniške strukture, ker ta lahko odpira nove priložnosti.