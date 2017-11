Bančniki ob digitalizaciji izpostavili pomen prilagajanja potrebam strank

Brdo pri Kranju, 7. novembra - Voditelji slovenskih bank so na današnji okrogli mizi ob zaključku Dnevov slovenskih bančnikov na Brdu pri Kranju spregovorili o novih poslovnih modelih, ki jih bančništvu prinaša digitalizacija. Izpostavili so potrebo po prilagajanju storitev strankam in opozorili na nujnost ureditve regulative zlasti na področju digitalne identifikacije.