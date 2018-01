Banke do novih naprednih rešitev tudi z inovativnimi pristopi

Ljubljana, 13. januarja - Banke odgovore na izzive digitalizacije in sprememb, ki jih prinašajo prenovljena pravila o plačilnih storitvah v EU, iščejo tudi z inovativnimi pristopi. V NLB in Abanki so tako izpeljali tudi posebne hackathone, Ljubljana pa je lani gostila tudi tovrsten način snovanja novih rešitev za skupino Unicredit.