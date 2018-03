Predstavniki vlade in Sviza blizu dogovora, a pri parafi se zapleta

Ljubljana, 12. marca - Predstavniki sindikata Sviz so blizu dogovora o stavkovnih zahtevah, a pri parafi se zapleta. Podrobnosti niso znane, a bi do nasprotovanj lahko prišlo v drugih sindikatih, s katerimi se vlada še pogaja. Dogovor po neuradnih informacijah v grobem odgovarja na vse stavkovne zahteve in naj bi bil podlaga za nocojšnjo odločitev o usodi sredine stavke.