V UKC Ljubljana se povečuje število bolnikov z gripo in respiratornimi okužbami

Ljubljana, 12. marca - Pojavi gripe in respiratornih okužb se še ne zmanjšujejo. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so v zadnjem tednu obravnavali 148 bolnikov z gripo in respiratornimi okužbami, teden prej 111. V urgentnem kirurškem bloku kirurške klinike pa je konec tedna pomoč poiskalo 506 poškodovancev, med njimi tudi smučarji in padli na ledu.