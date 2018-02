V minulem vikendu na ljubljanski urgenci pregledali 538 poškodovancev

Ljubljana, 26. februarja - Minuli vikend so v urgentnem kirurškem bloku kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana obravnavali 538 poškodovancev, na internistični prvi pomoči interne klinike pa so pregledali 151 bolnikov, so sporočili iz UKC Ljubljana. Na nujni medicinski pomoči Zdravstvenega doma Ljubljana pa so pregledali 371 bolnikov.