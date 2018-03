Na gastroenterološkem oddelku ljubljanske interne klinike zaradi gripe prepovedali obiske

Ljubljana, 8. marca - Na kliničnem oddelku za gastroenterologijo interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so danes zaradi pojava gripe do nadaljnjega prepovedali obiske. Izjema so obiski s pisnim dovoljenjem lečečega zdravnika, omejeni pa so na eno zdravo osebo za 30 minut, so sporočili iz kliničnega centra.