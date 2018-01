NIJZ z novimi zalogami cepiva proti gripi

Ljubljana, 26. januarja - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so danes prejeli 7000 odmerkov cepiva proti gripi. V ponedeljek ga bodo distribuirali zdravstvenim zavodom, ki so ga naročili. Trenutno krožita A in B tipa virusa gripe, nekoliko je več tipa B. Sezona pa zaenkrat poteka lažje kot na zahodu Evrope, kjer kroži podtip A(H3N2) in je težji za prebolevanje.