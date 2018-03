Šolske telovadnice polno zasedene tudi izven šolskih dejavnosti

Ljubljana, 11. marca - Šolske telovadnice ali večnamenske športne dvorane v dopoldanskem času napolnijo učenci v okviru šolskega programa in različnih športnih krožkov. Tako je večina zasedena do 16. ure, nekatere tudi čez vikend. Popoldne pa so na voljo krajanom oz. zunanjim uporabnikom, raznim športnim društvom in klubom, a najem telovadnic ni brezplačen.