V občini Domžale veseli novega doma krajanov v Krtini in nove šole v Ihanu

Domžale, 17. septembra - V občini Domžale se te dni veselijo dveh novih pridobitev, in sicer Doma krajanov - gasilskega doma Studenec, ki so ga slovesno odprli v četrtek, in nove podružnične osnovne šole v Ihanu, katere slovesna otvoritev bo v sredo. Občina je na spletni strani znova objavila razpis za prodajo mladinskega počitniškega doma na Krku.