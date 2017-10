V Domžalah hitijo z nekaterimi investicijami

Domžale, 29. oktobra - V domžalski občini pospešeno nadaljujejo oziroma zaključujejo nekatere občinske investicije. Tako na Osnovi šoli (OŠ) Preserje nadaljujejo z gradnjo novih oddelkov in s prenovo šolske kuhinje, v Ihanu so končali obnovo poslovilnega objekta. Te dni bodo zaključili tudi prenovo atletske steze na domžalskem stadionu, so za STA pojasnili z občine.