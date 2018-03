Glavni odbor Sviza bo v soboto odločal o izvedbi oz. odložitvi stavke

Ljubljana, 9. marca - Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je po srečanju s premierjem Mirom Cerarjem in pred začetkom današnjega nadaljevanja pogajanj dejal, da so v pogajanjih dosegli pomemben korak pri vrednotenju delovnega mesta vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev. V soboto bo glavni odbor odločal o izvedbi oz. odložitvi stavke 14. marca.