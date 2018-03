V stavko tudi Konfederacija slovenskih sindikatov, ta bo 11. aprila

Ljubljana, 5. marca - Stavko so napovedali tudi v Konfederaciji slovenskih sindikatov (KSS), in sicer bo ta 11. aprila. Med stavkovnimi zahtevami sta osemodstotni linearni dvig plač, kolikor je bilo zaposlenim odvzeto v času varčevanja, in nadaljevanje pogajanj za odpravo anomalij v okviru pogajanj v javnem sektorju, so zapisali v sporočilu za javnost.