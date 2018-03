Hrvaški kmetje razočarani nad državnimi nadomestili za škodo po požarih

Zagreb, 5. marca - Požari in poplave so lani na Hrvaškem povzročili za približno 3,5 milijarde kun (473 milijonov evrov) škode, hrvaška vlada pa je kmetom namenila 80 milijonov kun (10,8 milijona evrov) pomoči. Kmetje so razočarani, ker nekateri niso dobili niti toliko denarja, kot so plačali za obrazec, s katerim so zaprosili za nadomestila.