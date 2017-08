V Dalmaciji se še naprej borijo s številnimi požari

Zagreb, 22. avgusta - Hrvaški gasilci so minulo noč uspeli ubraniti pred ognjem mesto Drniš na območju Šibenika, kjer se je požar, ki se je razširil z gore Promina, približal hišam na manj kot dva kilometra. Požare gasijo tudi na območju Zadra in Splita ter na otoku Hvar. V Kninu so prijeli skupino najstnikov, ki jih sumijo, da so podtikali požare.