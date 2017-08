Na Hrvaškem prijeli 14 oseb zaradi suma podtikanja požarov

Zagreb, 24. avgusta - Hrvaški notranji minister Davor Božinović je potrdil, da so zaradi suma podtikanja požarov ob jadranski obali prijeli 14 oseb, še 28 pa so jih ovadili sodniku za prekrške. Na Hrvaškem imajo gasilci tudi danes precej dela, a niti približno toliko kot v preteklih dneh, ko so velikanski požari ogrožali stanovanjske hiše.