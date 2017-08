V Dalmaciji večina požarov pod nadzorom

Zagreb, 23. avgusta - Dalmacija je še zmeraj v plamenih, a je večina požarov lokaliziranih in stanje je veliko boljše, kot je bilo v predhodnih nekaj dneh, sporočajo hrvaški gasilski poveljniki. Pod nadzorom so večdnevni požari na območjih Šibenika in Zadra, in tudi požar na otoku Mljet, ki je izbruhnil v torek popoldan, poročajo hrvaški mediji.