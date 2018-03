Kozlovičeva bo s sindikati v prihodnjem tednu nadaljevala pogajanja

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 4. marca - V začetku prihodnjega tedna se bodo nadaljevala pogajanja s sindikati javnega sektorja. Na mizi so izhodišča, ki jih je vlada sprejela minuli četrtek, trem od štirih sindikalnih stavkovnih skupin pa so jih tudi že predstavili. Na sindikalni strani so jih ocenili kot korak naprej, a večinoma ugotavljali, da so še vedno precej narazen.