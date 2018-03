Bruselj s priporočili za ukrepanje proti nezakoniti vsebini na spletu

Bruselj, 1. marca - Evropska komisija je danes objavila niz priporočil za izboljšanje ukrepanja držav in podjetij proti nezakoniti vsebini na spletu, ni pa predlagala nove zakonodaje. Priporočila se nanašajo na vse oblike nezakonitih vsebin, od terorističnih vsebin ter spodbujanja sovraštva in nasilja do otroške pornografije, ponaredkov in kršitev avtorskih pravic.