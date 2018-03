Slovenj Gradec, 28. februarja - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so obiski zaradi respiratornih in virusnih obolenj do nadaljnjega omejeni na eno zdravo osebo, so danes sporočili iz bolnišnice. V bolnišnici prosijo obiskovalce, naj to upoštevajo, saj so ukrep uvedli zaradi preprečevanja prenosa okužb na hospitalizirane bolnike.