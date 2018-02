Obiski v šempetrski bolnišnici omejeni na enega zdravega obiskovalca

Šempeter pri Gorici, 15. februarja - Zaradi povečanega števila prehladnih in virusno črevesnih obolenj so obiski pri bolnikih v splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici omejeni na enega zdravega obiskovalca. Doslej je veljala popolna prepoved obiskov, kar se od danes do preklica spreminja.