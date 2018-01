Omejitev obiskov tudi na pediatrični in kirurški kliniki

Ljubljana, 12. januarja - Podobno kot v minulih dneh v nekaterih bolnišnicah so danes zaradi povečanega števila bolnikov z okužbami dihal in zaradi boljšega nadzora nad epidemiološko situacijo obiske omejili tudi na pediatrični kliniki ter kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.