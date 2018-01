Omejitev obiskov še v ljubljanski porodnišnici

Ljubljana, 11. januarja - Podobno kot v nekaterih drugih slovenskih bolnišnicah so danes obiske omejili tudi v porodnišnici Ljubljana. Bodoče ali novopečene mamice ter novorojenčke lahko med 15. in 18. uro obišče le njihov zdrav parter, enoto intenzivne nege in terapije novorojenčkov na kliničnem oddelku za perinatologijo pa le zdravi starši, so sporočili iz UKC Ljubljana.