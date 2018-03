Prvi dan meteorološke pomladi še zelo zimski

Ljubljana, 1. marca - Današnji prvi dan meteorološke pomladi bodo zaznamovale zelo nizke temperature in sneg. Slovenijo in sosednje pokrajine je namreč v nedeljo dosegel zelo mrzel zrak, pred tem pa jo je že pobelil sneg. Tako kot že v sredo se bodo tudi današnje jutranje temperature gibale med -15 in -20 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer pa lahko ponekod tudi sneži.