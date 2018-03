V ljubljanskem živalskem vrtu za občutljive živali skrbijo z ogrevanjem prostorov

Ljubljana, 28. februarja - V ljubljanskem živalskem vrtu so v teh ledeno mrzlih dneh za živali, ki so navajene na tople kraje, poskrbeli z ogrevanjem notranjih prostorov. Žirafe na primer dneve preživljajo v ogrevanem žirafnjaku, je za STA dejala predstavnica živalskega vrta Petra Hrovatin. Čeprav so živali v zaprtih ogrevanih prostorih, jih obiskovalci lahko vidijo.