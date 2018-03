Evropa še naprej v primežu mraza

Pariz/Beograd, 28. februarja - V večjem delu Evrope tudi danes vztrajajo izjemno nizke temperature, ki so v zadnjih dneh zahtevale skupno najmanj 42 življenj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V delih Nemčije se je živo srebro davi spustilo do minus 24 stopinj Celzija, v Estoniji so namerili 29 stopinj pod ničlo, številne plaže v Sredozemlju pa so zasnežene.