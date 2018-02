Ob nizkih temperaturah v humanitarnih organizacijah večje povpraševanje po toplih oblačilih

Ljubljana, 27. februarja - V ljubljanskem in mariborskem zavetišču za brezdomce, kjer imajo postelje polne, so pred zimo pripravili dodatna ležišča, ki pa jih za zdaj še ne potrebujejo. Potrebe namreč po njihovih navedbah kljub mrazu v teh dneh niso večje od običajnih. Je pa v Ljubljani več povpraševanja po toplih oblačilih, tega zaznavajo tudi pri Karitas in Rdečem križu.