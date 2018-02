The Rolling Stones na turnejo po Veliki Britaniji

London, 27. februarja - Legendarna zasedba The Rolling Stones se po 12 letih ponovno odpravlja na koncertno turnejo po Veliki Britaniji. V sklopu turneje No Filter (Brez filtra) na Otoku načrtujejo pet postaj. Uspešnice (I Can't Get No) Satisfastion, Paint it Black, Tubling Dice in Brown Sugar bo slišati v Dublinu, Edinburghu, Cardiffu, Manchestru ter dvakrat v Londonu.