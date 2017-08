Kitaristu skupine Rolling Stones Ronnieju Woodu uspešno operirali raka na pljučih

London, 7. avgusta - Kitarist skupine Rolling Stones Ronnie Wood je razkril, da so mu letos uspešno operirali raka na pljučih. Kot je povedal, so mu raka odkrili maja na rutinskem pregledu pred odhodom na turnejo. Ko se je pokazalo, da se ni razširil, so mu odstranili del pljuč, piše francoska tiskovna agencija AFP.